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Общество

29 июля 2014, 15:55

В Москве объявлено экстренное предупреждение из-за сильной жары

МЧС жара погода предупреждение

Фото: M24.ru

Московское управление МЧС объявило в столице экстренное предупреждение из-за сильной жары. Предупреждение действует до 20.00, сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что местами воздух в городе может прогреться до 32 градусов. Кроме того, столичные экологи прогнозируют во вторник, 29 июля, в Москве самый высокий - "красный" - уровень опасности жары и загрязнения воздуха.

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Ранее предупреждение о сильной жаре выпустило подмосковное управление МЧС. Оно также действует до 20.00. В настоящее время в отдельных районах Москвы и области воздух прогрелся до плюс 31,9 градусов.

Напомним, понедельник, 28 июля, стал самым жарким днем с начала года. К вечеру температура воздуха на базовой метеостанции на ВДНХ составила 31,9 градуса. На этой неделе жара будет только усиливаться. К выходным температура может подняться до +35, а первая неделя августа обещает стать самой жаркой за все лето.

Жара негативно сказывается на самочувствии людей, снижается работоспособность. Поэтому в МЧС советуют усилить контроль на потенциально опасных объектах производства. В такую погоду необходимо пить больше жидкости, носить светлую одежду из натуральных тканей и по возможности сократить пребывание на солнце.

Отдохнуть днем можно в "комнатах прохлады", открывшихся при московских центрах социального обслуживания. Они оборудованы кондиционерами, кулерами с холодной водой, телевизорами, креслами. Здесь также есть книги и журналы. Центры работают с понедельника по четверг с 9.00 до 20.00, в пятницу с 9.00 до 18.45, в субботу с 9.00 до 17.00.

Из-за жары на вокзалах у пригородных зон организовали пункты выдачи воды, а сотрудники московской и областной Госавтоинспекций пообещали как можно быстрее оформлять ДТП.

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