Превышения концентрации паров ртути в сгоревшем московском НИИ нет – МЧС

МЧС не обнаружило превышений концентрации ртути в воздухе в районе НИИ вакуумной техники в Нагорном проезде, где 24 ноября произошел пожар, рассказал M24.ru первый заместитель начальника Главного управления МЧС России по Москве Александр Гаврилов.

Соответствующие результаты показали замеры лаборатории МЧС, пояснил Гаврилов.

Пожар антресольной части административного здания НИИ произошел по адресу: Нагорный проезд, 5. Площадь возгорания составила 50 квадратных метров. В результате пожара разбились сосуды с ртутью.

"Буквально сразу спасатели приступили к демеркуризационным работам, были подключены специализированные организации. Спасателями была собрана ртуть и в течение двух-трех дней за этим объектом осуществлялся постоянный контроль", - рассказал заместитель начальника.

"Сегодня утром мы сделали еще ряд замеров непосредственно в тех помещениях, где была обнаружена ртуть. Также мы сделали замеры по всем производственным помещениям, где работают сотрудники института, и по пяти адресам на Нагорном проезде. Ни на территории завода, ни на прилегающих территориях превышение допустимых концентраций ртути не обнаружено", - заявил Гаврилов.

Ранее стало известно, что пары ртути из помещения НИИ вакуумной техники удалены. Никакой опасности для москвичей они больше не представляют.

Напомним, Россия откажется от использования ртути к 2020 году. Председатель правительства России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о намерении присоединиться к международной конвенции. Эта конвенция, получившая название Минаматской (по наименованию города в Японии, где впервые описали симптомы отравления ртутью), регламентирует поэтапный отказ от опасного вещества.

В частности, с производства снимут медицинские термометры, приборы для измерения давления и люминесцентные лампы, которые содержат ртуть. Все они будут заменены аналогами, не содержащими вредных веществ.