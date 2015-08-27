В московских вузах стартовал проект "Научись спасать жизнь"

В столичных вузах стартовал проект "Научись спасать жизнь".
В его рамках пройдут курсы по обучению оказания первой помощи и психологической поддержки, рассказала в интервью телеканалу "Москва 24" директор Центра экстренной психологической помощи МЧС России Юлия Шойгу.
"Сам проект посвящен первой помощи, психологической поддержке. Первая помощь, чтобы было понятно – это то, что мы раньше называли, там, первая доврачебная помощь. То есть, это те навыки, которые помогают спасать жизнь.
Основная идея этого проекта не только научить, но и замотивировать людей, рассказав о том, что на самом деле этим навыкам можно научиться, этим навыкам научиться просто, и научиться этому может каждый", – отметила Шойгу.
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По ее словам, сейчас уже проходит обучение первой группы студентов - добровольцев из нескольких вузов Москвы, в основном, МГУ и МГПУ. "И проходят они обучение как инструкторы. То есть наши добровольцы будут обладать такой квалификацией для того, чтобы они могли учить и первой помощи, и психологической поддержке", - подчеркнула Юлия Шойгу.
Кроме того, в рамках проекта разработали методички по практике оказания первой помощи, которые переведены на 15 языков. Для пользователей мобильных устройств было разработано приложение "Мобильный спасатель" с пошаговыми инструкциями по оказанию помощи попавшим в беду.
Что такое первая помощьПервая помощь – это срочное выполнение лечебно-профилактических мероприятий при несчастных случаях и внезапных заболеваниях. Такая помощь оказывается еще до прибытия медработника.
К первой помощи относятся:
- обеспечение безопасности себе и пострадавшему;
- вызов специалистов (скорой помощи и/или спасателей);
- остановка кровотечения;
- сердечно-легочная реанимация;
- непрямой массаж сердца;
- искусственное дыхание;
- обеспечение физического и психологического комфорта пострадавшему;
- предотвращение осложнений.