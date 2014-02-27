Ежегодно в столичных театрах и музеях происходит около 30 пожаров

Фото: ИТАР-ТАСС

В столичных театрах и музеях ежегодно происходит около 30 пожаров. Так, в минувшем году учреждения культуры горели 28 раз, а в 2011 - 26.

"На самом деле эта цифра не критична, но, учитывая социальную значимость объектов, мы обращаем на них особое внимание", - цитирует РИА Новости заместителя начальника ГУ МЧС по Москве Юрия Беседина.

По словам Беседина, всего в Москве в 2013 году было зарегистрировано 7 тысяч пожаров. Что касается театров и музеев, то они горят чаще всего из-за того, что собственники зданий старой постройки слишком безответственно подходят к соблюдению правил пожарной безопасности. Зачастую после выяснения причин возгорания оказывается, что нарушения в пожарной безопасности были выявлены в помещении задолго до трагедии, однако так и не были устранены.

Среди основных причин возникновения пожаров в зданиях театров и музеев Москвы Беседин отметил солидный возраст построек, неправильную эксплуатацию электрооборудования, загромождение путей эвакуации, отсутствие несгораемой обработки на полу или наличие на путях эвакуации материала, который сгорает, как порох (к примеру, линолеума).

Надзорным органам приходится проявлять определенную гибкость в принятии решений относительно объектов, которые имеют высокую историческую и культурную значимость. Так, случается, что в памятниках культуры невозможно следовать типичным правилам пожарной безопасности, и службам приходится разрабатывать индивидуальные.