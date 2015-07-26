Форма поиска по сайту

26 июля 2015, 17:35

Безопасность

В МЧС опровергли информацию о пожаре на асфальто-цементном заводе в ТиНАО

Фото: m24.ru/Роман Балаев

МЧС опровергло информацию о возгорании на асфальто-цементном заводе в Троицком административном округе, сообщили Агентству "Москва" в пресс-службе ведомства.

По словам представителя МЧС, информация о пожаре не соответствует действительности. На территории завода происходит плановое сжигание мусора. Жертв и пострадавших нет.

Ранее источник в правоохранительных органах сообщил, что в Троицком административном округе загорелся асфальто-цементный завод.

Напомним, две недели назад произошел пожар на территории ЗИЛа. Огонь вспыхнул в административном здании на территории завода 8 июля около 13.00. По предварительным данным, возгорание возникло из-за нарушений техники безопасности во время проведения в здании сварочных работ.

Пожарным удалось спасти из огня четырех человек. На месте ЧП работали 86 человек личного состава и 29 единиц техники, а также три вертолета и 2 катера.

По данным МЧС, в 15.42 пожар был локализован, а в 18.17 полностью ликвидирован. Площадь пожара превысила две тысячи квадратных метров. Даже спустя несколько часов после того, как пламя было ликвидировано, огнеборцы занимались проливкой сгоревшего здания.

МЧС пожары Троицкий административный округ возгорания чп

Главное

