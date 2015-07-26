В МЧС опровергли информацию о пожаре на асфальто-цементном заводе в ТиНАО

Фото: m24.ru/Роман Балаев

МЧС опровергло информацию о возгорании на асфальто-цементном заводе в Троицком административном округе, сообщили Агентству "Москва" в пресс-службе ведомства.

По словам представителя МЧС, информация о пожаре не соответствует действительности. На территории завода происходит плановое сжигание мусора. Жертв и пострадавших нет.

Ранее источник в правоохранительных органах сообщил, что в Троицком административном округе загорелся асфальто-цементный завод.

Напомним, две недели назад произошел пожар на территории ЗИЛа. Огонь вспыхнул в административном здании на территории завода 8 июля около 13.00. По предварительным данным, возгорание возникло из-за нарушений техники безопасности во время проведения в здании сварочных работ.

Пожарным удалось спасти из огня четырех человек. На месте ЧП работали 86 человек личного состава и 29 единиц техники, а также три вертолета и 2 катера.

По данным МЧС, в 15.42 пожар был локализован, а в 18.17 полностью ликвидирован. Площадь пожара превысила две тысячи квадратных метров. Даже спустя несколько часов после того, как пламя было ликвидировано, огнеборцы занимались проливкой сгоревшего здания.