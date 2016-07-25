30 домов остались без света в Павлово-Посадском районе Подмосковья

Фото: Zuma/ТАСС/Danil Shamkin

30 домов остались без электричества в Павлово-Посадском районе Московской области, сообщает пресс-служба регионального МЧС.

В зону отключения попали восемь жилых домов и 22 частных. В целом без электричества остались 185 человек.

Электроснабжение отключилось в пяти трехэтажных и 14 частных домах на улице Белинская. Также без света остались три трехэтажных и восемь частных домов на улице Чкалова.

Для аварийно-восстановительных работ привлекли 12 человек и три единицы техники.

Ранее МЧС предупредило об усилении ветра и грозе в Подмосковье. Там также ожидается кратковременный дождь, гроза и порывы ветра, достигающие 12–17 метров в секунду.

Во время непогоды есть вероятность повреждения линий электропередач, частичного повала деревьев, повреждения широкоформатных и слабо укрепленных рекламных конструкций.