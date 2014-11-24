В центре Москвы сгорела усадьба XIX века

"Вечер": В переулке Чернышевского загорелась усадьба XIX века

В центре Москвы, по адресу: переулок Чернышевского, дом 4а сгорела усадьба XIX века.

Как сообщили в пресс-службе МЧС, огонь охватил 1500 метров. В результате пожара здание обрушилось.

В тушении приняли участие 8 пожарно-спасательных подразделений, численностью 33 человека. В 22.02 пожар был ликвидирован. Угрозы соседним домам нет. По предварительным данным, никто не пострадал.

Стоит отметить, что рядом с местом пожара, по адресу переулок Чернышевского, дом 4, строение 1 расположен детский сад №1921.