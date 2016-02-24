В Щербинке появится улица Спасателей

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Одну из улиц в поселении Щербинка Новомосковского административного округа назовут в честь сотрудников МЧС, сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы. Новое имя получит дорога рядом с улицей Местечко Барыши, ведущая к строящемуся пожарно-спасательному депо.

"Решающим аргументом назвать улицу в честь спасателей стало строительство нового пожарного депо МЧС России, которое планируется к открытию в 2016 году. Благодаря новой улице работа пожарных будет навсегда увековечена в памяти людей", – приводятся в материале слова представителя пресс-службы управления по НиТАО ГУ МЧС России по Москве.

Закладка мемориального камня и официальное присвоение новой улице имени состоятся в этом году. Само пожарное депо на улице Спасателей станет вторым в Щербинке. Первое основали более 20 лет назад.

Всего в 2016 году в Троицком и Новомосковском округах (ТиНАО) могут построить пять пожарных депо.

Отметим, что сейчас столичные власти ведут переговоры о строительстве технопарков в ТиНАО. Инвесторами проектов могут стать компании "Абсолют", "Инвесттраст" и "RDI Group".

В этом году архитекторы начинают закладывать строительство технопарков в проекты планировок территории ТиНАО. Первые объекты могут появиться в районе поселений Сосенки и деревни Щербинка, а также в Троицке.