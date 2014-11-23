На юго-западе столицы произошел пожар

Фото: m24.ru

В воскресенье, 23 ноября, на юго-западе столицы вспыхнул пожар. Площадь, охваченная огнем, составила 50 квадратных метров, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Москве.

Сигнал о возгорании по адресу улица Кржижановского, дом 6 поступил на пульт дежурного в 11.16. Прибывшие на место происшествия спасатели установили, что пожар вспыхнул в двухэтажном строении.

В тушении огня приняли участие 21 спасатель и 8 единиц техники. В 11.54 пожар удалось локализовать, в 12.25 - ликвидировать. В результате ЧП пострадал один человек.

Напомним, что в субботу, 22 ноября, в столице произошел пожар на территории Центрального научно-исследовательского автомобильного и автомоторного института "НАМИ". Площадь, охваченная огнем, составила около 300 квадратных метров.