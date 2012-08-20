Спецборт МЧС с ранеными вылетел из Беслана в Москву

Самолет МЧС доставил в Москву 9 пострадавших в результате теракта в Ингушетии. В числе раненых 12-летняя девочка, 7 сотрудников полиции и пожилая женщина. Пострадавшие перенесли перелет нормально

Самолет МЧС России с пострадавшими в результате теракта в Ингушетии в 18:37 вылетел из аэропорта Беслана в Москву. Ил-76 МЧС России, оборудованный специальными медицинскими модулями для транспортировки раненых, доставит в различные клиники пострадавших из Ингушетии. Также бортом МЧС РФ в Москву по запросу Минздрава доставят одного пациента, которому необходима срочная медицинская помощь московских специалистов, сообщает "Интерфакс".

Всего в Москву будет доставлено девять человек. Двое пострадавших находятся на аппаратах искусственной вентиляции легких, состояние шестерых оценивается как тяжелое, но стабильное, уточняет ИТАР-ТАСС.

Как ранее сообщалось, жертвами взрыва, произошедшего в воскресенье на похоронах в Ингушетии, стали семь полицейских, еще 15 человек, среди которых 12 сотрудников ведомства, были ранены и госпитализированы в центральные районные больницы Малгобека.

При подходе к домовладению, где проходили похороны, в группу сотрудников проник смертник, который привел в действие самодельное взрывное устройство мощностью примерно 7 кг в тротиловом эквиваленте.