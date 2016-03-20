Уголовное дело о крушении Boeing взял под личный контроль глава СК

Фото: ТАСС/Пресс-служба МЧС РФ

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин распорядился передать уголовное дело о крушении самолета Boeing-737-800 в управление по расследованию особо важных дел Следственного комитета РФ, рассказал Агентству "Москва" руководитель управления взаимодействия со СМИ Следственного комитета РФ Владимир Маркин.

"Он посетил место происшествия, проконтролировал там работу следственно-криминалистической группы, заслушал результаты первоначальных следственных действий и дал ряд конкретных поручений, в том числе о передаче уголовного дела для дальнейшего расследования в управление по расследованию особо важных дел Следственного комитета РФ", – сказал В.Маркин.

По его словам, уже допрошены родственники потерпевших, а также сотрудники аэропорта и аэродромного диспетчерского центра, Ростовского метеорологического центра, представители авиакомпании FlyDubai, изъята документация воздушных судов аэропорта Ростова-на-Дону. В.Маркин также отметил, что следователями изымается летная документация, изучаются действия оперативных служб аэропорта. «После окончания отбора образцов для сравнительного исследования будет назначена судебная идентификационная молекулярно-генетическая экспертиза и медицинские экспертизы, пояснил руководитель управления.

"Ход расследования уголовного дела находится на личном контроле Председателя Следственного комитета", – добавил В.Маркин.

Пассажирский Boeing 737-800, летевший из Дубая, потерпел крушение в Ростове-на-Дону в субботу в 3:42. Самолет упал левее взлетно-посадочной полосы при посадке в условиях плохой видимости.

На борту находились 55 пассажиров (44 из них – граждане России) и 7 членов экипажа. Все они погибли.

В сети уже появилась запись переговоров пилотов разбившегося самолета с диспетчерами. Запись показывает, что переговоры проходили в штатном режиме и экипаж не сообщал о каких-либо неполадках и внештатных ситуациях на борту.