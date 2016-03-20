Аэропорт в Ростове-на-Дону могут открыть 21 марта

Фото: ТАСС/Пресс-служба МЧС РФ

Расчистку взлетно-посадочной полосы в аэропорту Ростова-на-Дону от обломков разбившегося в субботу пассажирского Boeing могут завершить к 18:00 воскресенья, передает ТАСС.

По словам министра транспорта РФ Максима Соколова, восстановительные работы на полосе начнутся после 18:00, чтобы аэропорт Ростова начал работать в штатном режиме к 9 утра понедельника.

"На полосе в данный момент работает группировка общей численностью более 400 человек, также на полосе действуют 15 единиц техники. Работы по очистке от обломков самолета планируют завершить к 18.00", – пояснила представитель МЧС.

Также она добавила, что очистку полосы проводят сотрудники МЧС, МВД, Межгосударственной авиационной комиссии и Следственного комитета.

Ранее разрешение на вывоз обломков самолета с территории аэропорта дал глава СК РФ Александр Бастрыкин.

Пассажирский Boeing 737-800, летевший из Дубая, потерпел крушение в Ростове-на-Дону в субботу в 3:42. Самолет упал левее взлетно-посадочной полосы при посадке в условиях плохой видимости.

На борту находились 55 пассажиров (44 из них – граждане России) и 7 членов экипажа. Все они погибли.

В интернете уже появилась запись переговоров пилотов самолета с диспетчерами. Запись показывает, что переговоры проходили в штатном режиме и экипаж не сообщал о каких-либо неполадках и внештатных ситуациях на борту.