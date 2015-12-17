Сотрудники МЧС спасли провалившегося под лед 86-летнего лыжника

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Сотрудники МЧС спасли 86-летнего лыжника, тонувшего в Борисовском пруду, передает Агентство "Москва".

"От очевидцев поступила информация о тонущем человеке, прибывшие на место спасатели подняли с поверхности воды, находившегося в 25 метрах от берега, 86-летнего пенсионера", – отметили в столичном управлении МЧС.

Причиной ЧП является выход на лыжах на неокрепший лед.

До приезда скорой помощи спасатели 20 минут проводили реанимацию мужчины. Затем он был госпитализирован.

Напомним, накануне два человека провалились под лед на Щучем пруду на западе столицы, один из них утонул.

Кроме того, 1 декабря мужчина провалился под лед на Химкинском водохранилище. Прибывшие на место спасатели вытащили пострадавшего. Дополнительная медицинская помощь ему не понадобилась, от госпитализации мужчина отказался.