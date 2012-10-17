Форма поиска по сайту

17 октября 2012, 14:13

Безопасность

Более 700 сотрудников МЧС получили квартиры в поселке "Благодать"

Фото: ИТАР-ТАСС

В среду, 17 октября, на территории Новомосковского административного округа состоялось открытие поселка для сотрудников МЧС "Благодать". Квартиры в нем получили около 700 семей спасателей, сообщает пресс-служба министерства.

Ключи вручил лично глава МЧС Владимир Пучков. В ближайшей перспективе власти планируют построить в поселке детские сады, школы и торговые центры.

Сам поселок располагается рядом с лесом и рекой. Общая площадь застройки – 7,3 гектара. Всего было построено 22 жилых дома на 704 квартиры. Для военнослужащих отведено 479 квартир, для сотрудников противопожарной службы – 225.

До поселка можно добраться от станций метро "Теплый стан" и "Юго-западная".

