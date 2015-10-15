На юге столицы сгорели три легковых автомобиля

Фото: ТАСС
На стоянке на юге столицы произошло возгорание трех автомобилей, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на центр управления в кризисных ситуациях МЧС по Москве.
В 21.47 на пульт диспетчера поступило сообщение о возгорании трех автомобилей по адресу: улица Борисовские пруды, владение 1.
Первые пожарные подразделения прибыли на место в течении пяти минут и в 22.21 пожар был потушен. По данным МЧС, площадь возгорания составила 20 квадратных метров, пострадавших нет.
На месте работают специалисты, выясняются обстоятельства происшествия.