15 октября 2015, 00:14

Безопасность

На юге столицы сгорели три легковых автомобиля

Фото: ТАСС

На стоянке на юге столицы произошло возгорание трех автомобилей, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на центр управления в кризисных ситуациях МЧС по Москве.

В 21.47 на пульт диспетчера поступило сообщение о возгорании трех автомобилей по адресу: улица Борисовские пруды, владение 1.

Первые пожарные подразделения прибыли на место в течении пяти минут и в 22.21 пожар был потушен. По данным МЧС, площадь возгорания составила 20 квадратных метров, пострадавших нет.

На месте работают специалисты, выясняются обстоятельства происшествия.

