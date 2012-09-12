Патрульные катера будут оснащены видеокамерами

Фото: ИТАР-ТАСС

На всех спасательных катерах в столице установят камеры видеонаблюдения, а беспилотные летательные аппараты будут патрулировать городские водоемы. Об этом заявил замначальника Московской городской поисково-спасательной службы (МГПСС) Александр Шамшеев.

Предполагается, что камеру расположат сверху катера. Это позволит фиксировать всю ситуацию. Впоследствии это видео, которое будет передаваться в режиме онлайн, смогут просматривать сотрудники различных служб и пользователи интернета.

Такими техническими устройствами в пробном режиме оборудуют катера двух городских поисково-спасательных станций - в Строгино и на Левобережном пруду, передает РИА Новости.

"Для безопасности наших граждан на всех водоемах столицы на катера мы установим камеры видеонаблюдения, с которых будет идти трансляция в различные инстанции (МЧС, МГПСС). Также сейчас активно внедряется беспилотный радиоуправляемый аппарат " - сообщил Шамшеев.

По его словам, беспилотные аппараты в основном появятся на спасательных станциях на новых территориях Москвы.