По предварительным данным, при пожаре на Тушинском машиностроительном заводе никто не пострадал, сообщает телеканал "Москва 24".

Как сообщает столичное МЧС со ссылкой на администрацию объекта, во время возгорания людей в здании не было.

Крупнейший за последние 25 лет пожар произошел на территории Тушинского машиностроительного завода в четверг вечером. По свидетельствам очевидцев, горит 4-й цех, в котором собирали космический корабль "Буран".

"Вечер": Уровень вредных примесей из-за пожара не превышает нормы

Сообщение о возгорании поступило 20:40. В горящем здании произошло обрушение кровли по всей площади, огонь перекинулся на два соседних строения.

Площадь пожара составила около 15 тысяч квадратных метров. Спасатели берут пробы воздуха в районе ЧП – концентрация вредных веществ в норме, здоровью жителей ничто не угрожает.