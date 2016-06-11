При крушении дельтаплана в Подмосковье погиб человек

В Подмосковье погиб пилот дельтаплана

В результате падения дельтаплана в Можайском районе Подмосковья погиб человек, сообщает телеканал "Москва 24".



В пресс-службе управления МЧС по Московской области факт воздушной аварии подтвердили.

"В 21:30 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о происшествии в воздухе в деревне Горетово, улица Зеленая, дом 38. Есть пострадавший", – сообщили в ведомстве.

В свою очередь "Интерфакс" со ссылкой на источник в экстренных службах сообщает, что мотодельтапланерист 1975 года рождения вылетел со своего дачного участка, расположенного в одной из деревень Можайского района и потерпел крушение в соседней деревне Горетово.

Об инциденте в экстренные службы сообщил хозяин подворья, на которое упал мотодельтаплан.