Обнаружены тела пропавших жителей Дубны

Волонтеры обнаружили тела пропавших жителей Дубны

Волонтеры обнаружили тела еще двоих пропавших жителей подмосковной Дубны. По данным МЧС, это отец и его семилетняя дочь. Их нашли около коллектора под каналом Москвы-реки, передает телеканал "Москва 24".

Ранее сообщалось об обнаружении пятилетнего мальчика. Он также не выжил. Напомним, двое взрослых и двое детей пропали в конце апреля. Во время сильнейшего паводка на моторной лодке они отправились по реке в сторону столицы. После этого на связь не выходили. Поисками пропавших занимались сотрудники полиции, волонтеры и сотрудники МЧС.