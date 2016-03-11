Дом на юго-востоке Москвы после взрыва обследовали комплексом "Струна"

Фото: ТАСС/Максим Григорьев

Жилой дом на юго-востоке Москвы, где накануне произошел взрыв, обследовали при помощи мобильного диагностического комплекса "Струна", который позволяет определить характеристики прочности здания, сообщает МИА "Россия сегодня".

Последний раз такой комплекс использовался в феврале 2016 года для инструментального обследования многоэтажного жилого дома в Ярославле, где взорвался бытовой газ. До этого применялся летом 2014 года для проверки несущих конструкций тоннеля на Арбатско-Покровской линии московского метро, где сошли с рельсов три вагона поезда.

Напомним, вечером 10 марта в квартире на восьмом этаже в доме № 6/2 по 2-й Кабельной улице произошел взрыв, перешедший в пожар. Пострадали 14 человек, один из них скончался. Госпитализированы 11 человек, в том числе двое детей.

Пострадавшие были отправлены в детскую городскую клиническую больницу № 13 им. Н.Филатова, городскую клиническую больницу № 5, НИИ скорой помощи им. Н.Склифосовского.

По предварительным данным, причиной взрыва послужило нарушение правил обращения с открытым огнем при проведении строительно-монтажных работ.

Ранее сообщалось, что муниципальные квартиры, пострадавшие в результате взрыва, отремонтируют за счет города. Общедомовые разрушения будет ликвидировать ГБУ "Жилищник" района Лефортово.

По словам префекта округа, сегодня приступили к восстановлению лифтов, также на месте взрыва работают газовые службы.