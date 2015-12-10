Очевидец рассказал о пожаре на заводе в Тушине

"Вечер": Площадь пожара на заводе в Тушине составляет 15 тысяч кв. м.

Очевидец пожара на Тушинском машиностроительном заводе в прямом эфире телеканала "Москва 24" рассказал о первых минутах после возгорания.

"Сначала было большое задымление, потом начали сыпаться искры, подъехали пожарные. Мы поняли, что горит этот огромный ангар, он изнутри, я знаю, обит каким-то шумоизоляционным материалом, видимо, этот материал загорелся, стены и потолок", – пояснил мужчина.

По словам другого очевидца, горит 4-й цех, где ранее собирался космический корабль "Буран".

Пожар по адресу: улица Новопоселковая дом 6, корпус 40 произошел в четверг вечером. На территории ТМЗ загорелся один из ангаров. Площадь возгорания составляет 15 тысяч квадратных метров. У здания частично обрушилась кровля.

В МЧС заявили, что ситуация находится под контролем. Спасатели берут пробы воздуха – концентрация вредных веществ в норме, здоровью жителей ничто не угрожает.