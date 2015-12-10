Форма поиска по сайту

Новости

10 декабря 2015, 22:29

Безопасность

Площадь пожара на заводе в Тушине достигла 15 тысяч квадратных метров

Фото читательницы m24.ru

Пожар с горящего здания на территории Тушинского машиностроительного завода перекинулся на два соседних пятиэтажных здания, сообщает телеканал "Москва 24".

"Вечер": Пожару на территории ТМЗ присвоен повышенный ранг сложности

Площадь пожара составила 15 тысяч квадратных метров. Ранг сложности пожара был увеличен до 4-го по пятибальной шкале, но позже понижен до 2-го.

Горящее здание расположено по адресу: улица Новопоселковая дом 6, корпус 40. Наблюдаются затруднения движения на близлежащих улицах.

Ранее m24.ru сообщало, что в пятиэтажном здании произошло обрушение кровли по всей площади.

В настоящее время на месте пожара работают сотрудники МЧС. На борьбу с огнем привлечены 29 боевых расчетов, всего 89 специалистов МЧС. Информация о пострадавших не поступала.

Первые кадры с места событий смотрите в эфире телеканала "Москва 24"

Сюжет: Пожар на Тушинском машиностроительном заводе
МЧС пожары чп

Главное

