Площадь пожара на заводе в Тушине достигла 15 тысяч квадратных метров

Фото читательницы m24.ru

Пожар с горящего здания на территории Тушинского машиностроительного завода перекинулся на два соседних пятиэтажных здания, сообщает телеканал "Москва 24".

"Вечер": Пожару на территории ТМЗ присвоен повышенный ранг сложности

Площадь пожара составила 15 тысяч квадратных метров. Ранг сложности пожара был увеличен до 4-го по пятибальной шкале, но позже понижен до 2-го.

Горящее здание расположено по адресу: улица Новопоселковая дом 6, корпус 40. Наблюдаются затруднения движения на близлежащих улицах.

Ранее m24.ru сообщало, что в пятиэтажном здании произошло обрушение кровли по всей площади.

В настоящее время на месте пожара работают сотрудники МЧС. На борьбу с огнем привлечены 29 боевых расчетов, всего 89 специалистов МЧС. Информация о пострадавших не поступала.