В каждом районе Москвы выберут площадки для запуска фейерверков

Специальные площадки для запуска пиротехники во время новогодних праздников определят префектуры каждого района столицы. Об этом рассказал замначальника московского ГУ МЧС Сергей Аникеев.

По его словам, ежегодно в новогодние дни число пожаров значительно возрастает. При этом главной проблемой для спасателей остается использование пиротехники ненадлежащего качества.

Кроме того, вводится полный запрет на использование пиротехники в закрытых помещениях, как на школьных утренниках, так и на корпоративах. Запрещено использовать даже бенгальские огни. Нарушителей будут штрафовать полицейские.

Как рассказал замначальника ГУ МЧС по Москве, в последние годы растет число пострадавших от пиротехники в новогодние праздники. Так, в 2010 году за 10 выходных пострадали 19 человек, а в 2012 году – уже 29.

Напомним, площадка для запуска салютов и петард в ЦАО уже выбрана - ей станет Болотная площадь. Других мест для применения пиротехники в округе из-за плотной застройки выделено не будет.