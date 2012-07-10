Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

10 июля 2012, 13:10

Количество пожарных будет сокращено на 20%

МЧС сокращения

Фото: ИТАР-ТАСС

В ближайшее время МЧС России планирует сократить число служащих Федеральной пожарной службы на 20%, что составит приблизительно 40 тысяч человек.

«МЧС России предложено подготовить проект указа, предусматривающий сокращение численности сотрудников, имеющих специальные звания, к 2013 году на 20%», - сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией в ведомстве.

В последние годы в МЧС уже было начато внутреннее реформирование: в прошлом году в его структуре появились спасательные воинские формирования. После реформы войск гражданской обороны (ГО) численность их личного состава составила 7230 служащих.

Сегодня МЧС – это третье по численности ведомство России, оно насчитывает примерно 300 тысяч человек, куда входят специалисты самых разнообразных профилей: от саперов до кинологов. Ведомство включает в себя пожарные и спасательные формирования, научно-исследовательские центры, образовательные учреждения и др.

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать