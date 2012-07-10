Количество пожарных будет сокращено на 20%

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В ближайшее время МЧС России планирует сократить число служащих Федеральной пожарной службы на 20%, что составит приблизительно 40 тысяч человек.



«МЧС России предложено подготовить проект указа, предусматривающий сокращение численности сотрудников, имеющих специальные звания, к 2013 году на 20%», - сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией в ведомстве.

В последние годы в МЧС уже было начато внутреннее реформирование: в прошлом году в его структуре появились спасательные воинские формирования. После реформы войск гражданской обороны (ГО) численность их личного состава составила 7230 служащих.

Сегодня МЧС – это третье по численности ведомство России, оно насчитывает примерно 300 тысяч человек, куда входят специалисты самых разнообразных профилей: от саперов до кинологов. Ведомство включает в себя пожарные и спасательные формирования, научно-исследовательские центры, образовательные учреждения и др.