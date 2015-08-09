На бортах упавших в Подмосковье гидросамолета и вертолета находилось трое детей

Фото: МЧС России

На борту гидросамолета Cessna 206 находилось пять человек, среди них двое детей, на борту вертолета Robinson 44 было трое взрослых и один ребенок, сообщает МИА "Россия сегодня" со ссылкой на МЧС.

Напомним, столкновение вертолета Robinson-44 и гидроплана Cessna произошло накануне возле деревни Алехново в 500 метрах от берега Истринского водохранилища. Ранее была названа основная версия причины авиакатастрофы. По мнению специалистов столкновение могло произойти из-за ошибки пилотирования. Кого из пилотов - пока не установлено. Спасатели обнаружили восемь тел погибших. По предварительным данным, на борту обоих воздушных судов могли находиться девять человек. Поиски еще одного человека продолжаются. Также было установлено, что разбившимся над Истринским водохранилищем вертолетом Robinson-44 управлял чемпион мира по мотопарапланерному спорту Вадим Бухтияров.