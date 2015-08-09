Со дна Истринского водохранилища подняли тела четырех погибших в авиакатастрофе

Спасатели подтвердили гибель 4 человек над Истринским водохранилищем

Водолазы подняли со дна Истринского водохранилища тела четырех человек, погибших при столкновении вертолета и гидроплана, сообщает телеканал "Москва 24".

Среди погибших двое детей: восьмилетний мальчик и девочка 14 лет.

По предварительным данным Следственного комитета РФ, число жертв и пострадавших может варьироваться от восьми до девяти человек.

Напомним, столкновение вертолета Robinson-44 и гидроплана Cessna произошло накануне возле деревни Алехново в 500 метрах от берега Истринского водохранилища. По данным Росавиации, в гидроплане находились два человека, а на борту вертолета – четверо.

Информация о количестве погибших различается. Вероятно, на борту обоих воздушных судов могли находиться девять человек, а не шесть. Четверо, в том числе владелец – в "Робинсоне", и пятеро на борту гидросамолета.

По словам очевидца, гидросамолет за несколько секунд до трагедии начал снижаться, и пилот не заметил в воздухе вертолет и врезался в него. В результате столкновения у машин оторвались лопасти, и они упали в воду. Авария произошла на высоте 50-70 метров. По некоторым данным, вертолетом управлял профессиональный пилот, а гидропланом – любитель.

Следователи возбудили уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц".