При жесткой посадке вертолета в Подмосковье пострадал один человек

Ранее Московское межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ начало проверку по факту жесткой посадки вертолета.

Как уточнили в пресс-службе, возгорания в результате посадки не последовало.

Пострадавшего при жесткой посадке вертолета в Подмосковье госпитализировали, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС

