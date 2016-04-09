Форма поиска по сайту

09 апреля 2016, 22:48

При жесткой посадке вертолета в Подмосковье пострадал один человек

Фото: m24.ru/Игорь Иванко

Пострадавшего при жесткой посадке вертолета в Подмосковье госпитализировали, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС

Напомним, авария произошла в деревне Сидоренки Серпуховского района. Воздушное судно получило серьезные повреждения.

Как уточнили в пресс-службе, возгорания в результате посадки не последовало.

Фото: 50.mchs.gov.ru

Ранее Московское межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ начало проверку по факту жесткой посадки вертолета.

