При жесткой посадке вертолета в Подмосковье пострадал один человек

Пострадавшего при жесткой посадке вертолета в Подмосковье госпитализировали, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС
Напомним, авария произошла в деревне Сидоренки Серпуховского района. Воздушное судно получило серьезные повреждения.
Как уточнили в пресс-службе, возгорания в результате посадки не последовало.
Ранее Московское межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ начало проверку по факту жесткой посадки вертолета.
