07 марта 2014, 18:15

Безопасность

Реабилитационный центр МЧС откроют в апреле в Подмосковье

Фото: ИТАР-ТАСС

Реабилитационный центр специалистов МЧС откроется в этом году в Подмосковье, сообщила в эфире телеканала "Москва 24" директор Центра экстренной психологической помощи МЧС России Юлия Шойгу.

По ее словам, ее ведомство намерено развивать направление работы, связанное с реабилитацией прежде всего специалистов МЧС.

Основная идея нового центра - комплексное восстановительное воздействие.

"И психическое, и физическое здоровье - это профессиональный инструмент для спасателя, пожарного, психолога, для специалистов, которые работают в МЧС России. И, конечно, поддерживать здоровье – это профессиональная обязанность", - пояснила Шойгу.

Он уточнила, что реабилитационный центр откроют ко Дню пожарной охраны - 30 апреля.

