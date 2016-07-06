Двигатели разбившегося Ил-76 работали исправно – МАК

Разбившийся Ил-76 МЧС России был работоспособен

Техника разбившегося Ил-76 МЧС России была в исправном состоянии. К таким выводам специалисты пришли после расшифровки "черных ящиков", сообщает пресс-служба Межгосударственного авиационного комитета (МАК).

По предварительному анализу информации с бортовых самописцев уставлено, что во время полета не было отказов в работе систем самолета и двигателей.

"Полет в районе выполнения экипажем задачи проходил в условиях задымления и ограниченной видимости. Экипаж был работоспособен и нацелен на выполнение задачи", – говорится в сообщении МАК.

В лаборатории МАК продолжаются работы по моделированию и восстановлению траектории полета самолета с аудио-визуальной реконструкцией происшествия.

Самолет Ил-76 МЧС России потерпел крушение утром 1 июля в ходе тушения лесного пожара на территории Качугского района Иркутской области. На борту находились 10 членов экипажа, все они погибли.

В их числе заслуженный летчик РФ Леонид Филин, второй пилот Алексей Лебедев, штурман Георгий Петров, а также бортовой инженер Виктор Кузнецов, радист Игорь Мурахин, бортовые операторы Сергей Макаров, Марат Хадаев, Сергей Сусов, авиационные техники Андрей Машнинов и Вадим Жданов.

Обломки воздушного судна были обнаружены в ночь на 3 июля. Одной из основных причин аварии называют ошибку пилота. Командир экипажа мог потерять ориентировку в пространстве из-за плохой видимости. Самолет МЧС в момент крушения находился в дыму от горящего леса. Экспертиза не нашла в крови пилотов следов алкоголя.