Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

05 декабря 2012, 19:38

Безопасность

Сирены оповещения могут зазвучать в Москве в ближайшее время

Фото: ИТАР-ТАСС

Специалисты Главного управления МЧС по Москве предупреждают о возможном срабатывании сирен оповещения. Причиной может стать плановая замена сетей оповещения в связи с переходом на цифровые технологии.

"В период проведения замены возможны кратковременные срабатывания технических средств оповещения (электросирен, уличных громкоговорителей)", - говорится в сообщении столичного МЧС.

Спасатели просят жителей с понимаем отнестись к проведению плановых работ. Когда закончатся работы по замены оборудования - пока не уточняется.

МЧС система оповещения

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика