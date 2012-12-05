Сирены оповещения могут зазвучать в Москве в ближайшее время

Фото: ИТАР-ТАСС

Специалисты Главного управления МЧС по Москве предупреждают о возможном срабатывании сирен оповещения. Причиной может стать плановая замена сетей оповещения в связи с переходом на цифровые технологии.

"В период проведения замены возможны кратковременные срабатывания технических средств оповещения (электросирен, уличных громкоговорителей)", - говорится в сообщении столичного МЧС.

Спасатели просят жителей с понимаем отнестись к проведению плановых работ. Когда закончатся работы по замены оборудования - пока не уточняется.