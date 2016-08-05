Пропавшую на Казбеке альпинистку из Москвы не нашли

Фото: пресс-служба управления МЧС по Северной Осетии

Альпинистку из Москвы, пропавшую после удара молнии на горе Казбек, так и не нашли, сообщают РИА Новости. Поиски с воздуха оказались безрезультатными.

Сообщение о пропаже 30-летней туристки на Казбеке поступило 19 июля. Женщина в составе группы поднималась на вулкан со стороны Грузии.

По данным спасателей, на высоте 4900 метров над уровнем моря рядом с группой ударила молния, из-за чего женщину отбросило на российскую сторону склона. В поисковой операции задействован вертолет Ми-8.