05 марта 2015, 13:20

Безопасность

18 населенных пунктов Новой Москвы могут попасть в зону подтопления

Фото: ТАСС/Борис Кавашкин

В зону подтопления могут попасть 18 населенных пунктов на территории Новой Москвы, сообщает пресс-служба столичного управления МЧС.

В этом году вскрытие рек в Москве планируется в первой декаде апреля. В зону подтопления могут попасть 18 населенных пунктов и 1 низководный мост в 11 поселениях Новой Москвы. Кроме того, в Юго-Западном округе столице в зоне риска находится 1 коттеджный поселок.

Весенний паводок может затронуть 29 жилых домов с населением 345 человек и 40 дачных строений.

Общая площадь подтопления может составить почти полмиллиона квадратных метров. При этом материальный ущерб может достичь более 10 миллионов рублей.

МЧС Новая Москва ТиНАО половодье

