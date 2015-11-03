Часть обломков A321 могла утонуть в песке – МЧС

Фото: m24.ru/Лидия Широнина

Поисковую операцию на месте крушения российского лайнера Airbus A321 в Египте осложняет пустынный рельеф местности. Об этом сообщает МИА "Россия сегодня" со ссылкой на замглавы МЧС России Владимира Артамонова. По его словам, часть обломков могла утонуть в песке.

"Часть фрагментов, в том числе и фюзеляжа, могли попасть на определенную глубину", – отметил Артамонов. Он также подчеркнул что поисковая операция продлится "столько, сколько это необходимо".

Ранее на месте крушения самолета поисковики обнаружили посторонние элементы. Эти детали не относятся к конструкции самолета. Элементы отправили на экспертизу. Комиссия, расследующая причины крушения, пока не делает каких-либо выводов.

В Пулково доставили личные вещи и документы погибших в авиакатастрофе

Напомним, утром 31 октября на территории Синайского полуострова произошла авиакатастрофа, унесшая жизни 224 человек. Через 30 минут после взлета с радаров пропал лайнер Airbus А321 компании "Когалымавиа", совершавший рейс Шарм-эль-Шейх – Санкт-Петербург. Самолет начал стремительно терять высоту и вскоре столкнулся с землей.

В результате трагедии никто из находившихся на борту пассажиров и членов экипажа не выжил. В настоящее время ведется расследование причин аварии.

В числе наиболее вероятных версий: разрушение самолета в воздухе из-за технической неисправности и падение лайнера из-за попадания в него ракеты, выпущенной участниками запрещенной в России террористической организации "Исламское государство".