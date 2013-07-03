На всех водоемах и зонах отдыха дежурят спасатели МЧС

Фото: ИТАР-ТАСС

На всех городских зонах отдыха МЧС организовала службы спасения на воде. Об этом сообщил журналистам и.о. руководителя столичного департамента ЖКХ и благоустройства Андрей Цыбин.

В местах отдыха без купания уже ездят спасатели на катерах, которые следят за порядком на воде, а также патрулирует полиция, сообщает Информационный центр Правительства Москвы.

Финансирование зон отдыха идет не по остаточному принципу, а полностью, на 100%, подчеркнула Андрей Цыбин.

"Мы можем сказать, что в 2014 году москвичи получат намного больше зон отдыха с повышенным уровнем комфортности и четким, строгим контролем спасательными службами и внутренними органами", - заключил он.

Напомним, что за пять лет количество происшествий на воде в столице сократилось почти в три раза – с 598 случаев в 2007 году до 202 в 2012. Число утонувших снизилось с 200 до 60, а количество спасенных – с 504 до 150.