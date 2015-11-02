Самолет с телами погибших в крушении А321 вылетел из Каира в Петербург - МЧС

Фото: ТАСС/Марина Лысцева

Тела российских туристов, погибших в авиакатастрофе на Синайском полуострове, отправлены из Каира в Санкт-Петербург, сообщает пресс-служба МЧС России.

"Из Каира вылетел самолет МЧС Ил-76 в Санкт-Петербург. На его борту тела погибших", - сообщил заместитель главы МЧС Владимир Степанов.

В Санкт-Петербурге тела будут доставлены в крематорий города, где в понедельник начнется процедура опознания. С близкими и родственниками погибших постоянно находятся рядом психологи МЧС России, сотрудники скорой медицинской помощи, оказывая профессиональную поддержку людям, переживающим горе.

Согласно данным пресс-службы, МЧС России взяло под контроль организацию транспортировки тел и доставки родственников в регионы России, к местам захоронения.

Напомним, утром 31 октября на территории Синайского полуострова произошла авиакатастрофа, унесшая жизни 224 человек. Через 30 минут после взлета с радаров пропал лайнер Airbus-321 компании "Когалымавиа", совершавший рейс Шарм-эль-Шейх – Санкт-Петербург. Самолет начал стремительно терять высоту и вскоре столкнулся с землей.

Официальные версии о том, что послужило причиной крушения российского лайнера, еще не озвучивались. Однако уже сообщалось о технических неполадках самолета: до взлета экипаж жаловался на проблемы с двигателем, а после – с радиостанцией.

Ассоциация туристических операторов России опубликовала список членов экипажа и пассажиров лайнера А-321, рухнувшего в Египте. Всего на борту воздушного судна находились 224 человека: 217 пассажиров и 7 членов экипажа. При этом посольство России в Египте сообщило, что на борту было не 217, а 212 пассажиров.

Копия перечня погибших доступна по ссылке.