Вузы: МАИ и история авиастроения

Преподаватель МАИ рассказал школьникам об основах авиастроения

В рамках проекта "Университетские субботы" декан факультета "Авиационная техника" Московского авиационного института Александр Ефремов провел лекцию об истории авиастроения, проектировании и конструировании современных летательных аппаратов. Занятие стало частью тематического цикла "Авиация и космонавтика – вчера, сегодня, завтра". Трансляцию мероприятия провело сетевое издание M24.ru.

Проект "Университетские субботы"

Проект "Университетские субботы" - это новая форма интеллектуального досуга для всей семьи, способствующая усвоению учебных предметов и профессиональной ориентации школьников. Проект стартовал в Москве в сентябре этого года по инициативе столичного департамента образования.

В рамках программы ведущие профессора московских вузов проводятся лекции, деловые игры, семинары, научно-ознакомительные экскурсии. Большое внимание уделено дисциплинам естественнонаучного цикла: физике, астрономии, биофизике, химии, математике, биологии, географии и информатике. В программе принимают участие более 20 вузов: МГУ им. М.В. Ломоносова, МЭИ, МГТУ им. Н.Э. Баумана, Российский государственный университет нефти и газа им. И.М. Губкина, НИТУ "МИСИС" и другие.

Занятия проводятся бесплатно для всех желающих, необходимо только зарегистрироваться на сайте вуза. График проведения занятий опубликован на сайтах Департамента образования и вузов, участвующих в программе.

В частности, МАИ в рамках "Университетских суббот" проводит тематический цикл лекций "Авиация и космонавтика — вчера, сегодня, завтра", посвященный изучению истории авиации и космонавтики, конструкций современных летательных аппаратов, а также перспективам развития авиационной и ракетно-космической техники. С программой лекций, которые продлятся до 14 декабря, можно познакомиться здесь.

Московский авиационный институт

В 1930 году на базе аэромеханического факультета МВТУ им. Баумана было создано Высшее аэромеханическое училище (ВАМУ) с самолетостроительным, моторостроительным и воздухоплавательным отделениями, а в рамках ВАМУ организован Вечерний авиационный институт (ВАИ). Накануне нового учебного года ВАМУ переименовано в Московский авиационный институт (МАИ). Вузу было предоставлено во временное пользование помещение на 5-й Тверской-Ямской улице (ныне — один из корпусов Института нейрохирургии имени Бурденко), и уже в сентябре 850 студентов приступили к занятиям.

С первых лет обучения студенты самолетостроительного факультета в обязательном порядке проходили летную практику (до 50 часов) с выполнением обязанностей летчика, полным наземным обслуживанием самолетов, включая ремонт в полевых условиях.

Большую роль в повышении качества подготовки авиационных инженеров сыграло ставшее традиционным для МАИ широкое привлечение к учебному процессу ведущих специалистов из промышленности. Так, например, руководство дипломным проектированием в значительной степени осуществлялось ведущими работниками авиапромышленности, среди которых были выдающиеся руководители авиационных конструкторских коллективов С. В. Ильюшин, В. Ф. Болховитинов, Н. Н. Поликарпов, А. Н. Туполев.

Еще до начала Великой Отечественной войны МАИ подготовил для авиазаводов, конструкторских бюро и научно-исследовательских институтов 3203 авиационных инженера различного профиля, создав тем самым кадровую базу для широкого развития авиационной промышленности в предвоенные годы и годы войны. Одновременно с подготовкой кадров ученые МАИ в этот период выполнили ряд научных и конструкторских разработок, которые оставили заметный след в истории отечественного авиастроения.

К 1980 году МАИ выпустил около 80 тысяч авиаинженеров. Среди выпускников института к этому времени было более 20 генеральных и главных конструкторов, 182 лауреата Государственных премий, десять космонавтов СССР. На 1980 год в институте обучалось по дневной форме около 27 тысяч студентов и примерно столько же — на вечерних отделениях. Среди профессорско-преподавательского состава в 1980 году работало пять академиков и два члена-корреспондента АН СССР, 193 доктора и профессора, в том числе 153 штатных, 890 кандидатов наук и доцентов. 18 преподавателей имели звания "Заслуженный деятель науки и техники РСФСР", 20 преподавателей были удостоены Государственных премий СССР. Учебники и научные труды, созданные учеными МАИ, известны не только в нашей стране, но и за рубежом.

В 1993 году институту было присвоено новое название Московский государственный авиационный институт (технический университет), но традиционная аббревиатура — МАИ — была сохранена. В 2011 году он стал федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего профессионального образования "Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет)"

Разработки МАИ

В МАИ постоянно велись работы по проектированию и строительству летательных аппаратов (ЛА) различных типов и двигателей к ним. За период с 1930 года в МАИ было спроектировано более 200 типов ЛА и авиационных двигателей, в том числе 26 самолетов, 25 винтокрылых ЛА, 24 планера, 30 дельтапланов и мотодельтапланов, 29 дистанционно пилотируемых ЛА, 12 искусственных спутников Земли и космических ЛА, 6 аппаратов легче воздуха (дирижабли, воздушные шары и пр.), 11 ЛА с машущими крыльями, 10 подводных научно-исследовательских аппаратов, 44 авиационных двигателя.

На спроектированном в студенческом конструкторском бюро и построенном в ЭПМ МАИ легком пилотажном самолете "Квант" в 70-е - 80-е годы установлено пять мировых рекордов. Позднее конструкторским бюро экспериментального самолетостроения разработан сверхлегкий самолет оригинальной конструкции МАИ-89, который установил мировой рекорд скороподъемности на высоту 3000 метров, на 30% превышающий предыдущий рекорд для такого типа самолетов. Самолет МАИ-89 был представлен на нескольких международных авиасалонах, получил сертификаты в ряде стран и пользуется коммерческим успехом. Значительное количество этих самолетов продано за рубеж.

В 1998 году Авиационный регистр Межгосударственного авиационного комитета (Авиарегистр МАК) выдал МАИ сертификат разработчика легких гражданских воздушных судов. Впервые за свою историю МАИ получил государственный статус разработчика авиационной техники, официально признанной авиационной конструкторской организацией.

17 декабря 1999 года Авиарегистр МАК выдал МАИ сертификат типа на самолет "Авиатика-МАИ-890" (серийная модификация). Самолет разработки ОСКБЭС МАИ стал первым в России и СНГ сертифицированным самолетом такого класса.

Более подробную информацию можно получить на сайте МАИ.

Некоторые имена и термины, упоминавшиеся лектором

Братья Райт – Уилбур и Орвил Райт, жившие в конце XIX - начале ХХ века, - два американца, за которыми в большинстве стран мира признается приоритет изобретения и постройки первого в мире способного к полету самолета, а также совершение первого управляемого полета человека на аппарате тяжелее воздуха с двигателем, который состоялся 17 декабря 1903 года. Два года спустя братья смогли развить проект в первый практически эксплуатируемый самолет. Братья Райт были первыми, кто смог управлять полетом в воздухе, что сделало возможным дальнейшее развитие самолетостроения.

Аэродинамика - раздел гидроаэромеханики, в котором изучаются законы движения воздуха и силы, возникающие на поверхности тел, относительно которых происходит его движение. В аэродинамике рассматривают движение с дозвуковыми скоростями, т. е. в нормальных условиях до 340 м/с (1200 км/ч).

Специальный раздел аэродинамики — аэродинамика самолета — занимается разработкой методов аэродинамического расчета и определением аэродинамических сил и моментов, действующих на самолет в целом и на его части — крыло, фюзеляж, оперение и т. д. К аэродинамике самолета относят расчет устойчивости и балансировки самолета, теорию воздушных винтов, теорию крыла. Вопросы, связанные с изменяющимся нестационарным режимом движения летательных аппаратов, рассматриваются в специальном разделе — динамике полета. Результаты аэродинамики находят многообразные применения в самолетостроении, авиастроении, автомобилестроении и в различных летательных аппаратах.

Кибернетика - наука об общих закономерностях процессов управления и передачи информации в различных системах, будь то машины, живые организмы или общество.

Теория управления - наука о принципах и методах управления различными системами, процессами и объектами. Основами теории управления являются кибернетика и теория информации. Суть теории управления состоит в построении математической модели на основе системного анализа объекта управления (ОУ) и синтезе алгоритма управления (АУ) для получения желаемых характеристик протекания процесса или целей управления. Данная область знаний хорошо развита и находит широкое применение в современной технике.

Сверхзвуковая скорость - скорость частиц вещества выше скорости звука для данного вещества или скорость тела, движущегося в веществе с более высокой скоростью, чем скорость звука для данной среды.

Сверхзвуковой самолет — самолет, способный совершать полет со скоростью, превышающей скорость звука в воздухе (полет с числом Маха M=1,2-5). В 60-70-е годы были построены и пущены в серию сверхзвуковые самолеты самого различного назначения: истребители, бомбардировщики, перехватчики, истребители-бомбардировщики, разведчики (первый сверхзвуковой всепогодный перехватчик — Convair F-102 Delta Dagger; первый сверхзвуковой дальний бомбардировщик — Convair B-58 Hustler). В наши дни появляются новые самолеты, в том числе выполненные по технологии снижения заметности "Стелс".

Стелс-технологии - технологии снижения заметности (англ. stealth technology). Это комплекс методов снижения заметности боевых машин в радиолокационном, инфракрасном и других областях спектра обнаружения посредством специально разработанных геометрических форм и радиопоглощающих материалов и покрытий, за счет чего резко уменьшается радиус обнаружения и тем самым повышается выживаемость боевой машины.

Следует отметить, что значительного поглощения радиоволн можно добиться только в сантиметровом диапазоне и - гораздо хуже - в дециметровом. В силу физики распространения радиоволн сделать объект малозаметным изменением его формы в принципе невозможно в метровом диапазоне, когда длина волны сравнима с собственными размерами объекта. Также невозможно добиться полного поглощения любого радиоизлучения, падающего на объект под произвольным углом, поэтому главной целью при выборе формы является отражение волн в сторону от излучателя: часть сигнала поглощается специальными покрытиями, а другая часть отражается в сторону, не позволяя радиоэху вернуться к наблюдающей РЛС (что особенно эффективно против совмещенных приемопередающих станций).

Технологии снижения заметности являются самостоятельным разделом военно-научной дисциплины электронных средств противодействия, охватывают диапазон техники и технологий изготовления военной техники (самолетов, вертолетов, кораблей, ракет и т. д.).

F-22 "Раптор" — многоцелевой истребитель пятого поколения, разработанный компаниями Lockheed Martin, Boeing и General Dynamics для замены F-15 Eagle. На сегодняшний день единственный стоящий на вооружении истребитель пятого поколения и самый дорогой истребитель в мире.

F35 - семейство перспективных малозаметных истребителей-бомбардировщиков пятого поколения, разработанное американской фирмой Lockheed Martin Aeronautics Company (Tactical Aircraft Systems) в трех вариантах: вариант для нужд ВВС США (наземный истребитель — CTOL), для Корпуса морской пехоты США и ВМС Великобритании (истребитель с укороченным взлетом и вертикальной посадкой — STOVL) и для нужд ВМС США (палубный истребитель — CV).

Миг 29 - советский/российский многоцелевой истребитель четвертого поколения, разработанный в ОКБ МиГ.

ОАО "Компания "Сухой" (ранее ГУП "АВПК "Сухой") — ведущая российская компания, занимающаяся разработкой, производством, маркетингом, обучением летного персонала, послепродажным обслуживанием, включая поставку запасных частей и оборудования боевых и гражданских самолетов марки "Су" и "Бе". Полное наименование — Открытое акционерное общество "Авиационная холдинговая компания "Сухой" (бывший завод № 51). Компания носит имя одного из основателей советской реактивной и сверхзвуковой авиации авиаконструктора Павла Осиповича Сухого.

Крупнейший российский авиационный холдинг, в состав которого входят конструкторские бюро и серийные самолетостроительные заводы, что обеспечивает выполнение полного цикла работ в авиастроении: от проектирования до производства и послепродажного обслуживания авиационной продукции. Основными задачами компании являются обеспечение современной авиационной техникой ВВС России, увеличение доли своей продукции на внутреннем и внешнем рынках военной и гражданской авиации за счет перспективных разработок и диверсификации своей продукции.

Продукция холдинга - боевые самолеты марки "Су" - составляют основу фронтовой авиации России и тактической авиации многих стран мира. Некоторые фигуры высшего пилотажа типа "Кобра Пугачева", "Хук", "Кульбит" были впервые выполнены на самолетах марки "Су". В области гражданского авиастроения реализуется программа создания семейства российских региональных самолетов Sukhoi Superjet 100. Подробности - на сайте компании.