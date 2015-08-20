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Новости

20 августа 2015, 17:59

Культура

Клайв Оуэн исполнит главную роль в фильме Люка Бессона

Фото: imdb.com

В декабре этого года начнутся съемки нового фильма Люка Бессона по комиксу "Valerian", который издавался во Франции с 1967 по 2019 год. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

В центре сюжета – молодой человек Валерьян и его подруга Лорелин, которые могут путешествовать во времени и пространстве. В своих интервью французский режиссер признавался, что именно этот комикс повлиял на его картину "Пятый элемент".

Известно, что главные роли исполнят Дэйн ДеХаан и Кара Делевинь. Оуэн сыграет героя по имени Арун Филитт.

Клайв Оуэн – британский актер, номинант на премию "Оскар", обладатель премий BAFTA и "Золотой глобус".

Сыграл в таких фильмах, как "Близость", "Король Артур", "Город грехов", "Дитя человеческое" и других.

Люк Бессон кино комикс
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