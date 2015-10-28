Заявка на установку памятника Гурченко не поступала в Мосгордуму – Лавренов

Людмила Гурченко. Фото: ТАСС
В Мосгордуме не подтвердили информацию об установке памятника актрисе и певице Людмиле Гурченко. Председатель комиссии Мосгордумы по монументальному искусству Лев Лавренов заявил m24.ru, что официального обращения в комиссию не поступало.
"Официального обращения об установке памятника Людмиле Гурченко не поступало. В случае, если все же оно появится, коллегиальная комиссия по монументальному искусству будет принимать решение", – подчеркнул он.
Ранее ряд СМИ опубликовал сообщение о том, что в Москве появится памятник Людмиле Гурченко работы Зураба Церетели. По данным информагентств, известный скульптор уже работает над эскизом памятника.
Представитель Зураба Церетели также не смогла подтвердить или опровергнуть m24.ru информацию создании памятника отечественной певице.
Людмила Гурченко получила широкую известность после роли в фильме "Карнавальная ночь" Эльдара Рязанова в 1956 году. Всего актриса снялась более чем в 90 фильмах, сыграла множество ролей в театре и записала 11 музыкальных альбомов.
Самыми известными фильмами Гурченко стали "Любовь и голуби", "Гардемарины", "Женитьба Бальзаминова", "Соломенная шляпка", "Карнавальная ночь", "Вокзал для двоих","Сентиментальный роман", "Любимая женщина механика Гаврилова" и "Полеты во сне и наяву".