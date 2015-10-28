Форма поиска по сайту

28 октября 2015, 19:31

Культура

Заявка на установку памятника Гурченко не поступала в Мосгордуму – Лавренов

Людмила Гурченко. Фото: ТАСС

В Мосгордуме не подтвердили информацию об установке памятника актрисе и певице Людмиле Гурченко. Председатель комиссии Мосгордумы по монументальному искусству Лев Лавренов заявил m24.ru, что официального обращения в комиссию не поступало.

"Официального обращения об установке памятника Людмиле Гурченко не поступало. В случае, если все же оно появится, коллегиальная комиссия по монументальному искусству будет принимать решение", – подчеркнул он.

Ранее ряд СМИ опубликовал сообщение о том, что в Москве появится памятник Людмиле Гурченко работы Зураба Церетели. По данным информагентств, известный скульптор уже работает над эскизом памятника.

"Частная история": Людмила Гурченко

Представитель Зураба Церетели также не смогла подтвердить или опровергнуть m24.ru информацию создании памятника отечественной певице.

Людмила Гурченко получила широкую известность после роли в фильме "Карнавальная ночь" Эльдара Рязанова в 1956 году. Всего актриса снялась более чем в 90 фильмах, сыграла множество ролей в театре и записала 11 музыкальных альбомов.

Самыми известными фильмами Гурченко стали "Любовь и голуби", "Гардемарины", "Женитьба Бальзаминова", "Соломенная шляпка", "Карнавальная ночь", "Вокзал для двоих","Сентиментальный роман", "Любимая женщина механика Гаврилова" и "Полеты во сне и наяву".

