Обложка к альбому "Матрешка". Фото: lyapis.com

Белорусская панк-рок-группа "Ляпис Трубецкой" выпустила новый альбом "Матрешка". Релиз состоялся 1 марта. Пластинку можно приобрести на CD, виниле, фирменных плеерах Lyapis Crew, а также на iTunes и других цифровых платформах. Об этом сообщается на официальном сайте группы.

В альбом "Матрешка" вошло 10 новых песен, а также кавер на песню "Государство" культовой советской и российской группы "Гражданская оборона". Отметим, это уже не первый случай, когда "Ляпис Трубецкой" обращается к творчеству Сергея Летова и "ГО" - в их альбом "Веселые картинки" (2011) вошел кавер на песню "Зоопарк".

Композиции, вошедшие в новую пластинку "Ляписов", были написаны в 2012 году. "Матрешка" — это не агитка, не пропаганда, не куплеты на злобу дня. Это музыкально-фантастический кибер-панк, это альбом-сказка, посвященный нашему недалекому будущему", - говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте группы.

Одновременно с выходом альбома начался большой концертный тур "Ляписов". В его рамках группа посетит крупные города России, Украины, Латвии, Литвы, Эстонии, Польши, Германии, Израиля и других стран. Московский концерт музыкантов состоится 25 апреля в клубе Stadium Live.

Группа "Ляпис Трубецкой" была основана в 1989 году в Минске. Ее лидером с самого начала стал студент Белорусского института культуры Сергей Михалок. На данный момент музыканты выпустили 12 студийных альбомов и три концертника.