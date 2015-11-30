В "Лужниках" начали возводить трибуны

На стадионе "Лужники" строители начали сооружать нижний ярус трибун, передает пресс-служба департамента строительства.

"Трибуны обновленного стадиона "Лужники" будут представлять собой два яруса, расположенных под крутым углом. "Пояс" из 100 скай-боксов будет разделять эти два яруса, каждый из которых представляет собой сборную железобетонную конструкцию, состоящую из 6 тысяч элементов", – рассказал глава департамента строительства Андрей Бочкарев.

Чиновник добавил, что все работы по монтажу трибун планируется завершить в январе 2016 года.

В ходе реконструкции количество мест на трибунах увеличится с 78 до 81 тысячи, причем если раньше около 10% мест находились в зоне плохого обзора, то после завершения работ "слепых зон" не останется.

Напомним, реконструкция стадиона "Лужники" ведется в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу 2018 года. На стадионе состоятся церемония и матч открытия, один из полуфиналов и финал мирового турнира.

В результате количество зрительских мест увеличится с 78 тысяч до 81 тысячи, а трибуны будут максимально приближены к футбольному полю. С 13 до 23 увеличится количество входов.

Цвет трибун – бордовый с золотыми вкраплениями – выбрали в августе прошлого года после голосования в "Активном гражданине", в котором приняли участие 137 тысяч москвичей.