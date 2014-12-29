Топ-10 новогодних елок: Цирк Деда Мороза, приключения с фиксиками и шоу роботов

Фото: M24.ru

Новогодние елки – сказка, погрузиться в которую мечтает каждый ребенок. Праздник в компании Деда Мороза, Снегурочки, фиксиков, робота Титана, Маленького Принца и других героев обещают детям в Кремле, Доме кино, парке "Сокольники", спортивном комплексе "Лужники" и Музее космонавтики.

Где пройдут самые волшебные зимние представления и сколько стоят билеты на детские елки – об этом читайте в материале M24.ru.

Космическая елка

Фото: M24.ru

Новогодний спектакль "Снежная сказка космоса" – это встреча с Лунным Мотыльком, Снежным Мальчиком, злой Волшебницей Холодрыгой. Представления покажут в Музее космонавтики. Атмосфера чуда будет витать в зрительном зале. Для пущего эффекта обещают снег, который будет сыпаться прямо с потолка.

Посетители музея не только увидят спектакль, но и бесплатно познакомятся с экспозициями.

Также в программе – новогодняя театрализованная экскурсия "Звездочет и звездная нимфа" и познавательная развивающая игра "Космические пираты против Нового года".

Где: Музей космонавтики Музей космонавтики Когда: 30 декабря в 12.00 и 14.00 Билеты: от 900 до 1300 рублей



"Цирк Деда Мороза"

Фото: M24.ru

Детское новогоднее шоу "Цирк Деда Мороза. Лига зимних волшебников" – это зрелищные выступления воздушных гимнастов, акробатов, жонглеров, танцоров и дрессированных животных.

Необычным сюрпризом для детей и их родителей станет катание на северных оленях и собачьих упряжках.

Герои спектакля – колдунья Фризма и зимние волшебники из разных стран мира. Перед самым Новым годом вредная Фризма разбила волшебные часы. Кусочки разлетелись по всему свету, и если их не собрать, то Новый год никогда не наступит. На помощь Деду Морозу спешат коллеги из Китая, Бразилии и Чехии.

Где: СК "Лужники" СК "Лужники" Когда: 30 декабря в 18.00 Билеты: от 600 до 2000 рублей



Робоелка в "Сокольниках"

Фото: M24.ru

Необычная елка с участием английского трехметрового робота Титана ждет посетителей парка "Сокольники". Титан заведует чудесной лабораторией, которую с радостью покажет любознательным мальчикам и девочкам.

Организаторы обещают сказочное шоу, караоке с роботами, рождественскую робоярмарку и научные фокусы.

Где: парк "Сокольники" парк "Сокольники" Когда: 30 и 31 декабря в 12.00, 15.00 и 19.00 Билеты: от 1500 до 10 800 рублей



Кремлевская елка

Фото: M24.ru

Елка в Кремле – это всегда незабываемо. Юных зрителей ждут музыкальный спектакль, театрализованные танцевально-игровые программы и аттракционы. Танцевать и знакомиться со сказочными персонажами дети будут в фойе Государственного Кремлевского дворца, а смотреть спектакль "Волшебные краски" – в просторном зале.

Кстати, в этом году кремлевскую елку готовили более полутора тысяч человек: театральные актеры, музыканты, воспитанники детских творческих коллективов.

Где: Государственный Кремлевский дворец Государственный Кремлевский дворец Когда: 29 – 31 декабря в 10.00, 14.00, 18.00 Билеты: от 1950 рублей



Музыкальные спектакли с Неточкой

Фото: zilcc.ru

Новогодняя программа по мотивам произведения Достоевского ждет посетителей КЦ "ЗИЛ". В большом зале покажут музыкальные спектакли, а в колонном – организуют интерактивные игры.

В колонный зал детей отведут за 40 минут до начала представления. Там удивлять зрителей будут жонглер, скрипач, трубочист и привидения. В программе – показ диафильмов, творческие мастер-классы, истории сказочного города, фотосъемки и встречи со сказочными героями.

После детям покажут спектакль "Неточка и Рождество". Главная героиня – скромная девочка Неточка, которая живет на чердаке вместе со своим отчимом. Неточка мечтает оказаться в богатом доме с красными занавесками. Однажды мечты девочки начинают сбываться.

Создатели спектакля перенесли действие в наши дни. В постановке много музыки, танцев и видео–декораций.

Где: КЦ "ЗИЛ" КЦ "ЗИЛ" Когда: до 3 января в 11.00 и 15.00 Билеты: от 600 до 1900 рублей



Елка с фиксиками

Фото: M24.ru

Фиксики – это забавные существа, созданные по мотивам произведения "Гарантийные человечки" Эдуарда Успенского. Детям они знакомы по мультсериалу. В преддверии Нового года фиксики будут гостить в "Крокус Сити Холле". Там пройдет шоу "Фиксики: Путешествие во времени".

Путешествовать во времени герои отправятся не ради забавы. У них серьезная миссия – спасти Новый год. Дело в том, что злодей Кракозябра решил устроить на земле вечное лето.

Экспедиция превращается в увлекательную экскурсию-странствие по ожившим эпохам прошлого и неведомым сказочным сферам будущего, чтобы раздобыть код-ключ против козней Кракозябры, который угрожает миру волшебным магнитом, способным перевернуть всё наоборот, даже время.

Специально для шоу создан новый трехминутный мультфильм, который представят в "Крокусе".

Где: "Крокус Сити Холл" "Крокус Сити Холл" Когда: до 9 января в 12.00, 15.00 и 18.00 Билеты: от 390 рублей



Приключения Маленького Принца

Фото: театр "Модернъ"

Зрителей театра "Модернъ" ждет специальная новогодняя программа с участием Деда Мороза и Снегурочки. Они встретят посетителей в холле и поздравят с Новым годом. А в зале театра мальчикам и девочкам покажут спектакль по мотивам произведения "Маленький Принц" Антуана де Сент-Экзюпери.

Зрители увидят множество больших и маленьких шаров-планет. На одном из них Маленький Принц в исполнении Сергея Краснова отправится в путешествие сквозь пространство звездного неба.

Спецэффекты превращают это сказочное странствие героя в настоящее волшебство на сцене. Яркие декорации, крутящиеся планеты особенно привлекают внимание в сцене смены дня и ночи, когда фонарщик зажигает свой фонарь

Где: театр "Модернъ" театр "Модернъ" Когда: 4, 5 и 10 января в 12:30, 15:00 и 18:00 Билеты: от 500 до 2500 рублей



Елка для самых маленьких

Фото: M24.ru

Новогодние интерактивные представления для самых маленьких зрителей организуют в семейном центре CityKids. В основе "Моей первой елки" – программа "Бейби сенсори", разработанная 20 лет назад американским педиатром Лин Дей.

Елка рассчитана на детей, которым еще не исполнилось и одного года. Суть в том, что с малышом нужно взаимодействовать с первых дней его жизни. Способы взаимодействия разные. Так, кукольный театр развивает органы чувств ребенка.

По мнению педагогов, даже младенцы готовы воспринимать небольшие спектакли. При помощи представлений можно развивать внимание и зрение.

За полтора часа занятий педагоги успевают провести три блока полезных активностей, фотосессию и мастер-класс.

Где: семейный центр CityKids семейный центр CityKids Когда: до 10 января в 11.00 и 13.00 Билеты: для взрослого и ребенка – 1800 рублей. В стоимость включен подарок. Дополнительный билет для взрослого – 800 рублей.

"Новый год ВЗале"

Фото: M24.ru

Во всех районных художественных галереях города пройдут детские мероприятия. Они организованы в рамках фестиваля "Новый год ВЗале". Посетителей ждут спектакли, шоу и творческие мастер-классы.

Детям расскажут о театре теней, театре магнитных кукол и световом театре. Во время мастер-классов всех желающих научат раскрашивать футболки и бить в африканские барабаны.

В галереях покажут новогодние представления "А где же Новый год?" и "Волшебный фонарь". Это спектакли для детей с особенностями развития.

Анимация и спектакль соединяются на елках в единое целое. Дети погружаются в мир театрального волшебства незаметно для себя, и в результате активными участниками и "соавторами" представлений и мастер-классов становятся даже самые застенчивые ребята.

На спектакли, шоу и мастер-классы можно приходить в карнавальных костюмах. Мероприятия рассчитаны на детей от десяти месяцев до 12 лет.

Где: районные художественные галереи Москвы районные художественные галереи Москвы Когда: до 11 января



Елка в Доме кино

Фото: M24.ru

Семейный мюзикл "Лукоморье" по сказкам Пушкина представят артисты театра "Триумф". Зрители увидят Волшебный Дуб, Царевну Лебедь, Ивана Царевича, Василису Премудрую, Кощея Бессмертного, Ученого Кота и Русалку.

Перед представлением в фойе откроют творческую мастерскую, в которой научат рисовать и плести из бисера.

Детям полагаются подарки – сладости.