Пускать на территорию "Лужников" будут через специальный павильон

Фото: m24.ru/Михаил Колобаев

На территории спорткомплекса "Лужники" планируют построить специальный двухэтажный павильон входного контроля. За минуту он сможет пропускать до 80 человек. Здание будет полностью приспособлено для маломобильных граждан.

Работы по возведению павильона займут порядка пяти месяцев. В ходе экспертизы проекта стоимость строительства удалось снизить почти на 30,5 миллиона рублей – более чем на 24 процента, передает пресс-служба Стройкомплекса Москвы.

Павильон появится в южной части "Лужников", рядом со станцией метро "Воробьевы горы". Кроме того, недавно был согласован проект строительства еще одного здания входного контроля в северной части комплекса, на Саввинской набережной.

Как проходит реконструкция стадиона "Лужники"

Как ранее сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, реконструкция стадиона "Лужники" завершится в 2016 году. По его словам, стадион войдет в десятку крупнейших в мире футбольных арен.

В ходе реконструкции на стадионе "Лужники" появится система каскадных пешеходных лестниц между фасадной стеной и внутренней стеной пешеходной галереи. Благодаря им болельщики смогут переходить из одного сектора стадиона в другой. Такое решение позволит распределить поток посетителей и упростит их передвижение внутри арены. Болельщики смогут беспрепятственно попасть в любую точку стадиона в зависимости от мероприятия

Также на стадионе появятся несколько "аллей".

"На исторической аллее как раз и будут демонстрироваться логотипы событий, происходивших на арене в разное время, также здесь будут установлены специальные панели с газетными вырезками. На аллее живописи появятся панели с картинами на спортивную тематику, например, с произведениями художника Александра Дейнеки, мозаики которого украшают станции "Маяковская" и "Новокузнецкая", а также фойе актового зала МГУ и Дворца съездов в Московском Кремле", – рассказал Хуснуллин.

Как изменятся "Лужники"

А в скайбоксах – зонах повышенной комфортности – интерьеры дополнят черно-белыми фотографиями "Лужников" и спортивных событий, проходивших на арене, а также экспонатами из музея стадиона.

Помимо этого, после завершения реконструкции на стадионе "Лужники" внедрят уникальную информационную систему. Так, на арене будет организована сеть Wi-Fi высокой плотности. Болельщики смогут установить на свои смартфоны специальное приложение, которое позволит смотреть повторы и получать информацию о проходящем спортивном событии.

Напомним, на стадионе "Лужники" состоятся церемония и матч открытия Чемпионата мира по футболу 2018 года, один из полуфиналов и финал мирового турнира. Количество зрительских мест после реконструкции увеличится с 78 тысяч до 81 тысячи, трибуны будут максимально приближены к футбольному полю. С 13 до 23 увеличится количество входов.

В "Лужниках" появится единый центр управления с удобным визуальным обзором всех трибун и игрового поля, здесь будут установлены два больших видеоэкрана для просмотра матчей.

Игры первенства планеты также пройдут на другом столичном стадионе – "Открытие Арена"