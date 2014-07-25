Реконструкция Лужников - образец заботы о культурном наследии - мэр

Серегей Собянин ознакомился с процессом реконструкции арены "Лужников"

К чемпионату мира по футболу, который пройдет в России в 2018 году, спортивный комплекс "Лужники" полностью модернизируют. Об этом в ходе осмотра хода работ по реконструкции стадиона заявил Сергей Собянин. Он также отметил, что реконструкция показывает бережное отношения городских властей к архитектуре.

"На стадионе начался процесс активной стройки. Разборка трибун закончилась, приступили к строительству основания и к сентябрю должны выйти на начало монтажа трибун", - отметил мэр Москвы.

По его словам, территория олимпийского комплекса на время работ по модернизации закрываться не будет - здесь будут проходить различные спортивные мероприятия. Мэр Москвы отметил, что работы, которые сейчас ведутся на арене "Лужников" - это пример бережного отношения к московской архитектуре.

"Москва в 2018 году будет главным городом проведения чемпионата мира по футболу. Именно здесь будут проходить все главные события чемпионата, в том числе и его открытие. В Москве для этих целей готовится 2 стадиона - стадион "Спартак" на Волоколамке и "Лужники". Стадион "Спартак" финансируется исключительно за частные деньги и будет построен уже в этом году, я думаю, что в августе мы проведем первые мероприятия", - отметил Сергей Собянин.

Напомним, реконструкция большой-спортивной арены "Лужники" была начата в 2013 году. Все работы на объекте должны завершиться ко второму кварталу 2017 года.

Как изменятся "Лужники"

Планируется, что здесь создадут современную арену, соответствующую всем мировым стандартам и требованиям ФИФА. При этом исторический фасад стадиона, являющийся одним из символов московской архитектуры, будет сохранен. Исторический фасад будут подсвечивать в трех режимах: повседневный дневной, повседневный ночной и праздничный. Покрытие на футбольном поле заменят на натуральный газон, а футбольные ворота оборудуют системой фиксации гола "гол-контроль", который использовали на ЧМ-2014 года в Бразилии. Несколько камер будут следить за воротами, а связь с судьей будет вестись с помощью специального браслета.

В ходе реконструкции число мест на стадионе увеличат на 3 тысячи - до 81 тысячи. Кроме того, на арене появится VIP-трибуна на 2 тысячи мест, зона гостевого обслуживания на 4,5 тысячи мест, зона для представителей СМИ - порядка 2,5 тысяч мест, а также 300 мест оборудуют для маломобильных зрителей. Также на трибунах появится 100 скай-боксов - корпоративных лож повышенной комфортности. Глава департамента строительства Андрей Бочкарев рассказал, что сейчас для установки на стадионе выбрано порядка 12 моделей кресел от производителей. "Они проходят испытание в первую очередь для стойкости атмосферного воздействия - это солнце, ветер, дождь, снег",- пояснил он, добавив, что сами посетители стадиона смогут протестировать кресла: около года они будут стоять на улице. Старые зрительские кресла "Лужников" передали спортивным школам и региональным футбольным стадиона.

Для защиты зрителей от непогоды козырек кровли по периметру стадиона увеличат на 11 метров, а покрытие кровли заменят на полупрозрачной поликарбонат.

"Большая Москва": Спорткомплекс "Лужники"

В подтрибунных помещениях разместят кафе и рестораны, санузлы, спортзалы, зону гостевого обслуживания и помещения для прессы. Всего в здании стадиона появятся два разминочных зала, раздевалки для спортсменов, зал для пресс-конференций, зона экспресс-интервью, телестудии и офисные помещения.

На сегодняшний день на стадионе уже завершен демонтаж внутренних конструкций спортивной арены. Работы по реконструкции ведутся круглосуточно. Строители обустраивают фундаментную монолитную плиту, подготавливают котлован и вывозят грунт. Эти работы планируется осенью 2014 года.

К матчам Чемпионата мира 2018 года готовят и другой столичный стадион - "Открытие Арена" (стадион футбольного клуба "Спартак"). Его строительство практически завершено. Стадион будет рассчитан на 42 тысячи мест, с возможностью увеличения до 45 тысяч.

Кроме того, к ЧМ по футболу построят несколько тренировочных полей: три площадки появятся в "Лужниках", по одной - у стадиона "Отрытие Арена", в футбольном клубе "Строгино", на стадионе ЦСКА и "Ангстрем" в Зеленограде. Таким образом будет подготовлено семь футбольных полей, которые впоследствии будут использоваться для занятий учащихся спортивных школ и всех желающих.

Подготовка к Чемпионату мира также предусматривает и повышение транспортной доступности стадионов. Так, у "Лужников" появится транспортно-пересадочный узел. К 2018 году на Малом кольце МЖД появятся две станции - "Лужники" и "Площадь Гагарина". В августе-сентябре 2014 года откроют станцию метро "Спартак" Таганско-Краснопресненской линии. В планах также реконструкция Волоколамского шоссе.

Медицинское обслуживание на протяжении всего чемпионата будет осуществлять Московский научно-практический центр медицинской реабилитации, восстановительной и спортивной медицины, ГКБ имени Боткина, НИИ имени Склифосовского, ГКБ № 1 имени Пирогова, Инфекционную больницу № 1 и при необходимости другие лечебные учреждения.

Для удобства иностранных туристов в Москве создается единая система навигации - знаки будут дублироваться на русском и на английском языках. Кроме того, планируется классифицировать гостиницы, аккредитовать гидов-переводчиков и экскурсоводов, а также повысить квалификацию работников туристко- гостиничного комплекса.

Единая система навигации в Москве свяжет все виды транспорта

Что касается гостиниц, то они уже сегодня готовы разместить всех участников чемпионата, в том числе и болельщиков. Работать на объектах чемпионата мира будут волонтеры. Для них организуют обучение и стажировки волонтеров на крупнейших международных соревнованиях: Олимпийские игры в Бразилии и Корее, универсиаде в Китае, чемпионате Европы по футболу во Франции и российских спортивных соревнованиях.