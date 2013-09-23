В "Лужниках" завершился фестиваль "Казачья станица"

В "Лужниках" прошел фестиваль "Казачья станица"

В "Лужниках" прошел фестиваль "Казачья станица", который познакомил москвичей с традиционной культурой российского казачества. Всего в празднике участвовали около трех тысяч человек из регионов России, стран СНГ и дальнего зарубежья.

Среди них были делегации от 11 войсковых казачьих обществ России и от органов исполнительной власти, представители общественных казачьих организаций, кадетских корпусов, молодежных и студенческих объединений.

Помимо народных гуляний на фестивале прошла традиционная казачья свадебная церемония. На фестивале возвели храм-часовню на пожертвования казаков. По традиции его возводили в течении суток.



Данная традиция возникла в те времена, когда казаки осваивали новые земли и создавали новые поселения. Причем в каждом казачьем остроге всегда сооружался храм.

Храм был возведен по благословению Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Епископ Орехово-Зуевский Пантелеимон совершил молебен перед началом строительства.