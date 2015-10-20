На стадионе "Лужники" установят два табло по стандартам FIFA

Фото: m24.ru/Михаил Колобаев

На стадионе "Лужники", который сейчас активно перестраивается, установят два табло размером 17 на 9,6 метра. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на руководителя департамента строительства Москвы Андрея Бочкарева.

"Все технические и архитектурные параметры стадиона "Лужники" выстраиваются таким образом, чтобы соответствовать требованиям FIFA, которые предъявляются к такого рода сооружениям при проведении таких масштабных событий, как Чемпионат мира по футболу. В частности, табло должны отвечать требованиями FIFA. Это будут два табло размером 17 метров в ширину и высотой 9,6 метра. Сейчас выбирается производитель, это будет достаточно сложное оборудование. Ведь, по сути, это не только табло, это еще целый комплекс оборудования, который будет обеспечивать выдачу сигнала, смену картинки и так далее", - сказал Бочкарев.

Напомним, реконструкция стадиона "Лужники" ведется в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу 2018 года. На стадионе состоятся церемония и матч открытия, один из полуфиналов и финал мирового турнира.

Что будет в новых "Лужниках"

В результате количество зрительских мест увеличится с 78 тысяч до 81 тысячи, а трибуны будут максимально приближены к футбольному полю. С 13 до 23 увеличится количество входов.

Работы по обновлению коммуникаций "Лужников" включают в себя прокладку 16 километров электросетей и сетей связи и 24 километров инженерных коммуникаций, в том числе 6,8 километра водопровода, 8,1 километра хозяйственно-бытовой канализации, 5,5 километра дождевой канализации, 3,2 километра теплосетей.

Матчи чемпионата мира 2018 года пройдут с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону.

Недавно Международная федерация футбола ФИФА утвердила официальные названия для российских стадионов, на которых пройдут матчи чемпионата мира 2018 года. Кроме того, 18 сентября в столице запустили часы, отсчитывающие время до старта чемпионата мира по футболу 2018 года. Они установлены на Манежной площади.