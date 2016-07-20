В Лужниках пройдет гран-при "Сильнейший человек планеты"

Фото: m24.ru/Лидия Широнина

23 июля в Москве пройдет этап мировой серии гран-при "Сильнейший человек планеты 2016". Кроме того, в этот же день там состоится чемпионат мира по воркауту.

В этапе гран-при примут участие 16 сильнейших атлетов из восьми стран мира. Они будут тянуть 16-тонную фуру, поднимать платформу со зрителями, переносить на скорость 400-килограммовое коромысло и кантовать колесо от БЕЛАЗа.

Участниками шоу станут и зрители, которые в перерывах между выступлениями спортсменов, смогут поучаствовать в соревнованиях по становой тяги, подъеме веса и кантовке шины.

За звание чемпиона мира по воркауту поборются 48 мужчин и 12 женщин из 48 стран.

Спортсмены продемонстрируют свое мастерство во фристайле. Судьи оценят различные элементы и комбинации движений атлетов.

Соревнования приурочены к празднованию 60-летия "Лужников". В рамках спортивного фестиваля на всей территории комплексов Москомспорт разместит 60 спортивных площадок, которые будут работать с 11:00 до 19:00. Вход на состязания свободный.