В "Лужниках" появится натуральный газон с современной системой дренажа

Фото: M24.ru/Юлия Телегина

На стадионе "Лужники", который реконструируют к чемпионату мира-2018, появится натуральный газон и современная система дренажа, сообщает пресс-служба департамента строительства.

"Дренажную систему поля можно сравнить с многослойным пирогом: она состоит из нескольких слоев песка и щебня различных фракций, уложенных особым образом и под уклоном от центра поля к его сторонам, а также "сетки" дренажных труб. Слои песка и щебня образуют своеобразный фильтр: в трубы попадает только вода, без примесей почвы", – рассказал глава департамента строительства Андрей Бочкарев.

Также в ведомстве отметили, что система дренажа будет совмещена с технологией подпочвенной аэрации, которая выполняет две функции: выводит излишки воды с поверхности поля и распространяет воздух в корневую зону газона.

По словам Бочкарева, даже после самых сильных дождей поле можно будет высушить до необходимого уровня за 20-30 минут. Кроме того, благодаря новой системе отопления температура поля не опустится ниже 10-15 градусов.

Большая спортивная арена "Лужники" реконструируется к проведению чемпионата мира по футболу 2018 года. Завершить работы планируется в 2017 году. "Лужники" примут матч открытия и финал мундиаля. Игры первенства планеты также пройдут на другом столичном стадионе – "Открытие Арене".

Так, на территории спорткомплекса "Лужники" появился информационный центр в виде огромного футбольного мяча. Он сможет принимать не только делегации ФИФА, регулярно посещающие арену для осмотра хода реконструкции, но и всех желающих. Уже в скором времени информационный центр начнет свою работу.

Напомним, в ходе реконструкции число мест на стадионе "Лужники" увеличат до 81 тысячи. В частности, на арене появятся VIP-трибуна на 2 тысячи мест, зона гостевого обслуживания на 4,5 тысячи мест, зона для представителей СМИ – порядка 2,5 тысячи мест.

Еще 300 мест оборудуют для маломобильных зрителей. Также на трибунах появится 100 скай-боксов – корпоративных лож повышенной комфортности.