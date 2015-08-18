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Культурное наследие

18 августа 2015, 11:43

Памятник Виктору Цою могут установить в "Лужниках"

Лужники Виктор Цой культурное наследие памятник

Фото: ТАСС

Памятник лидеру группы "Кино" Виктору Цою могут поставить около спорткомплекса "Лужники", сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на главу муниципального округа Арбат Евгения Бабенко. Именно здесь в июне 1990 года состоялся последний концерт легендарной группы.

Бабенко не поддерживает установку памятника рядом с известной "стеной Цоя" на Арбате.

В свою очередь председатель столичной комиссии по монументальному искусству Лев Лавренов сообщил, что комиссия готова рассмотреть предложение об установке памятника Цою в "Лужниках" уже в сентябре. Впрочем, по его мнению, памятник стоило бы оставить на прежнем предполагаемом месте – пересечении проспекта Вернадского с Университетским проспектом. "Какое отношение он имеет к спорту? Это больше молодежный бард, место ему нужно уделить близко к университету", – сказал Лавренов.

Установка памятника Виктору Цою была одобрена еще в 2005 году. Место для него было выделено в районе Гагаринский – на пересечении Университетского проспекта и проспекта Вернадского. Но пять лет назад местные жители выступили против появления скульптуры, так как боялись скопления неформальной молодежи.

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Тем не менее, к 15 августа, в день 25-летия со дня гибели Цоя, в Москву планировалось доставить бронзовый памятник музыканту работы москвича Алексея Благовестнова, который находился на хранении в одном из частных владений в Санкт-Петербурге.

Виктор Цой погиб в автокатастрофе 15 августа 1990 года. ДТП произошло на 35 километре трассы "Слока-Талси" под Тукумсом в Латвии, в нескольких десятках километров от Риги. На момент аварии ему было 28 лет.

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