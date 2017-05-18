Форма поиска по сайту

18 мая 2017, 17:40

Спорт

Смотровую площадку откроют под крышей стадиона "Лужники"

Фото: m24.ru/Михаил Колобаев

Смотровая площадка появится по периметру стадиона "Лужники" на верхнем уровне, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

По словам заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марата Хуснуллина, подняться на площадку, с которой открывается вид на город, можно будет в любое время.

Также на арене оборудуют специальную зону с кафе и рестораном. Посетители смогут из ресторана наблюдать за происходящим на футбольном поле.

17 мая на стадионе завершили монтаж зрительских кресел. Об этом в своем Twitter сообщил Сергей Собянин.

Стадион "Лужники" планируется сдать после масштабной реконструкции до конца мая 2017 года. К этому времени строители покинут объект, передав его службам эксплуатации.

Сейчас идет пуск, отладка и тестирование всех инженерных систем. В ближайший месяц предстоит покрасить стены, занести мебель и установить экраны.

Кроме того, продолжается благоустройство территории, прилегающей к стадиону. Там должна появиться новая двуязычная система навигации.

В ноябре обновленная арена примет свой первый матч, а через год здесь пройдут встречи чемпионата мира по футболу 2018 года.

Сюжеты: Кубок конфедераций – 2017 , Подготовка к чемпионату мира по футболу 2018 года , Реконструкция и строительство столичных стадионов
Лужники реконструкция стадионы смотровые площадки строительство и реконструкция

