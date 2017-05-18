Смотровую площадку откроют под крышей стадиона "Лужники"

Фото: m24.ru/Михаил Колобаев
Смотровая площадка появится по периметру стадиона "Лужники" на верхнем уровне, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
По словам заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марата Хуснуллина, подняться на площадку, с которой открывается вид на город, можно будет в любое время.
Также на арене оборудуют специальную зону с кафе и рестораном. Посетители смогут из ресторана наблюдать за происходящим на футбольном поле.
17 мая на стадионе завершили монтаж зрительских кресел. Об этом в своем Twitter сообщил Сергей Собянин.
Стадион "Лужники" планируется сдать после масштабной реконструкции до конца мая 2017 года. К этому времени строители покинут объект, передав его службам эксплуатации.
Сейчас идет пуск, отладка и тестирование всех инженерных систем. В ближайший месяц предстоит покрасить стены, занести мебель и установить экраны.
Кроме того, продолжается благоустройство территории, прилегающей к стадиону. Там должна появиться новая двуязычная система навигации.
В ноябре обновленная арена примет свой первый матч, а через год здесь пройдут встречи чемпионата мира по футболу 2018 года.