Смотровую площадку откроют под крышей стадиона "Лужники"

Фото: m24.ru/Михаил Колобаев

Смотровая площадка появится по периметру стадиона "Лужники" на верхнем уровне, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

По словам заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марата Хуснуллина, подняться на площадку, с которой открывается вид на город, можно будет в любое время.

Также на арене оборудуют специальную зону с кафе и рестораном. Посетители смогут из ресторана наблюдать за происходящим на футбольном поле.

17 мая на стадионе завершили монтаж зрительских кресел. Об этом в своем Twitter сообщил Сергей Собянин.