Количество новых деревьев в Лужниках в три раза превысит количество вырубленных

Фото: m24.ru

В Лужниках высадят в три раза больше деревьев, чем вырубят. Всего на территории спорткомплекса вырубят 311 деревьев, а посадят – 1050, сообщает пресс-служба Стройкомплекса Москвы.

Раньше планировалось вырубить 474 дерева, но после проверки часть из них решили сохранить.

Входная группа на территории комплекса будет построена для обеспечения безопасности посетителей. Здесь будет размещена досмотровая зона, оборудованная новейшими системами контроля.

Главный пешеходный КПП будет выполнен в форме "подковы", что позволит максимально эффективно использовать площадь, выделенную под строительство. При общем периметре "подковы" в 386 метров ее ширина составляет всего 128 метров.

Ранее сообщалось, что новые контрольно-пропускные пункты установят в "Лужниках" к апрелю 2018 года. В рамках модернизации стадиона установят шесть транспортных и семь пешеходных пропускных пунктов. Через них смогут проходить более 68 тысяч человек и проезжать свыше тысячи автомобилей и 50 автобусов в час.

Также стадион оборудуют современными системами видеонаблюдения. Выявлять угрозы будут 1500 камер наружного наблюдения, тысяча камер на арене и другие устройства.